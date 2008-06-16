ТЗ прикрепил. Предложения сюда, вопросы в личку или на почту. ([email protected])
Настроить Server2003 для функциональности сайтов
Нужно установить все необходимые программы на Server2003, чтобы на нём могли работать сайты, айпи внешний и тд, нужна только настройка
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