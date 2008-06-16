Настроить Server2003 для функциональности сайтов

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Нужно установить все необходимые программы на Server2003, чтобы на нём могли работать сайты, айпи внешний и тд, нужна только настройка

17 лет назад
STIMIK
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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