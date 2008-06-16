Поставить html на движок

  1. Биржа фриланса
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Закрыт23 заявки312 просмотров

Имеется дизайн сайта на html.

Нужно сделать:

1.Добавление новостей из админки

2.Регистрация юзеров(совместно с форумом)

3.В новостях скрытый текст, который могут просматривать только зарегестрированные юзеры.

Готовое решение приветствуется.

Бюджет низкий.Вместе с предложением пишите цену обязательно

HTML
17 лет назад
Crack_Master
Виктор 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров