Скрипт для Битрикс

Описание. Есть сайт на Битрикс, в котором скрипт генерирует каждые 2 часа из базы данных файл с описанием товаров и ссылками на них. После переезда на виртуальный сервер скрипт перестал работать.

Второй сайт на том же Битрикс имеет ту же базу данных и тот же скрипт.

Хостинг: мастерхост. Управление файлами – через Битрикс или панель управления виртуальным хостингом.

Задача:

1. Настроить работу скрипта на сайте 1 и сайте 2.

2. На сайте 2 сделать скрипт, автоматически заменяющий в экспортируемом файле ссылки вида www.site1.ru на www.site2.ru при обновлении файла. Либо доработать (переписать) скрипт так, чтобы он выдавал файл уже с нужными ссылками.