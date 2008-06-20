Скрипт для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки172 просмотра

Описание. Есть сайт на Битрикс, в котором скрипт генерирует каждые 2 часа из базы данных файл с описанием товаров и ссылками на них. После переезда на виртуальный сервер скрипт перестал работать.

Второй сайт на том же Битрикс имеет ту же базу данных и тот же скрипт.

Хостинг: мастерхост. Управление файлами – через Битрикс или панель управления виртуальным хостингом.

Задача:

1. Настроить работу скрипта на сайте 1 и сайте 2.

2. На сайте 2 сделать скрипт, автоматически заменяющий в экспортируемом файле ссылки вида www.site1.ru на www.site2.ru при обновлении файла. Либо доработать (переписать) скрипт так, чтобы он выдавал файл уже с нужными ссылками.

17 лет назад
jishnu
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
$50
1 день
Очень быстро, очень профессионально. Капля дегтя: не очень внимательно прочитал ТЗ. От этого добавил себе лишней работы. При этом: рекомендую!
Своевременная оплата, все гуд.

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lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад

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