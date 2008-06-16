Создание WEB календаря + интеграц. с почтовым ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Удаленный календарь с возможностью синхронизации с почтовым ПО (рабочий комп, домашний комп и т.д.)

17 лет назад
1tb
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров