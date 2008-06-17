ТЗ прикрепил. Предложения сюда, вопросы в личку или на почту. ([email protected])
Помощь в настройке .htaccess
Есть:
аккаунт у хостера: xxxxxxxxx
главный сайт: xxxxxxxxx.ru
дополнительный сайт: yyyyyyyy.ru
дополнительный сайт хостится в след. папке на хостинге:
/home/xxxxxxxxx/public_html/yyyyyyyy.ru/
На yyyyyyyy.ru/thmb/*.* лежат файлы, идентичные xxxxxxxxx.ru/thumbnails/*.*
Надо прописать .htaccess таким образом, сэкономить место на хостинге. Оплата - первому, кто предложит работающее решение. Валюты ЯД или WMZ/WMR.
Дополнение: yyyyyyyy.ru должен ссылаться на файлы xxxxxxxxx.ru
Варианты предложенные фрилансерами не сработали. Проблема решена заказчиком самостоятельно. Проект закрыт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Компании необходим программист (PHP + MySQL) для построения, отладки и интеграции в проект, системы приема SMS и терминальных платежей - биллинг. Вся необходимая документация предоставляется, везде TCP протокол, никаких SMPP и пр. Работать возможно ...Закрыт17 лет назад
Нужен скрипт позволяющий посетителям сайта посмотреть расписание работы мастеров и записатся на стрижку. Присылайте свои предложения по срокам и цене.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Имеется дизайн сайта на html. Нужно сделать: 1.Добавление новостей из админки 2.Регистрация юзеров(совместно с форумом) 3.В новостях скрытый текст, который могут просматривать только зарегестрированные юзеры. Готовое решение приветствуется. Бюджет ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен модуль галереи с возможностью простмотра фото и видео. Что-то типо такого http://www.phatfusion.net/multibox/ только немного посложнее. Жалателен опыт работы с joomla(лучше с линейкой 1,5). Срок примерно 3-5 дней. Жду предварительных предложений с ценами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт www.atg-auto.ru, СДЕЛАН НА CMS JOOMLA, в нем 170000 наименований, в столбике ОЕМ код и Код производителя номера деталей (в номерах есть пробелы, тире и точки). Изначально поиск работал быстро но он не находил результата ...Закрыт17 лет назад
Нужно установить все необходимые программы на Server2003, чтобы на нём могли работать сайты, айпи внешний и тд, нужна только настройкаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно создать сервис для загрузки файлов на файловые обменники. За ТЗ обращаться по ICQ: 494-420, 494-628 Без опыта работы лучше не беспокоить, чтобы не тратить Ваше время и мое.Закрыт17 лет назад
Необходима разработка TCP клиента для взаимодействия с демоном Работу нужно реализовать через сокеты на php Кол-во передаваемых команд -2, в т.ч. и аутентификация Также возможен вариант портирования с java ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
FMS платформа - нужен человек разбирающийся в потоковом видео. Пишите в ICQ474430 - обьясню подробности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад