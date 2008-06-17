Помощь в настройке .htaccess

$1
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Завершен3 заявки177 просмотров

Есть:

аккаунт у хостера: xxxxxxxxx

главный сайт: xxxxxxxxx.ru

дополнительный сайт: yyyyyyyy.ru

дополнительный сайт хостится в след. папке на хостинге:

/home/xxxxxxxxx/public_html/yyyyyyyy.ru/

На yyyyyyyy.ru/thmb/*.* лежат файлы, идентичные xxxxxxxxx.ru/thumbnails/*.*

Надо прописать .htaccess таким образом, сэкономить место на хостинге. Оплата - первому, кто предложит работающее решение. Валюты ЯД или WMZ/WMR.

Дополнение: yyyyyyyy.ru должен ссылаться на файлы xxxxxxxxx.ru

Варианты предложенные фрилансерами не сработали. Проблема решена заказчиком самостоятельно. Проект закрыт.

17 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$1
Задача, как оказалось, была нетривиальной, из-за особых настроек безопасности хостера. Дмитрий помог оперативно решить проблему, подсказав оригинальное, но стандартное и работающее решение. Оперативность - на высоте. Рекомендую.
Замечательный заказчик. В ходе работы с данным человеком остались только позитивные эмоции - понимание заказчиком что необходимо выполнить фрилансеру, сам разбирается в предмете и может чётко (и самое главное грамотно) сформулировать задачу. Вообщем, доволен работой и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.

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Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад