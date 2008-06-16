Система приема SMS платежей для web-сайта

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Компании необходим программист (PHP + MySQL) для построения, отладки и интеграции в проект, системы приема SMS и терминальных платежей - биллинг. Вся необходимая документация предоставляется, везде TCP протокол, никаких SMPP и пр. Работать возможно в офисе или удаленно, первое собеседование в офисе (СПб) обязательно. Способ оплаты по желанию.

MySQLPHP
17 лет назад
mironovda
Денис 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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