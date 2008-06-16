Есть: аккаунт у хостера: xxxxxxxxx главный сайт: xxxxxxxxx.ru дополнительный сайт: yyyyyyyy.ru дополнительный сайт хостится в след. папке на ...
Создать Flash оболочку для чтения или просмотра
Создать Flash оболочку для чтения или просмотра рисунков подгружаемых из внешней xml с навигацией туда - обратно + колличество страниц... (клик по номеру страницы также открывает нужный рисунок), так же из xml подгружается название (одно общее) для каждой серии...
одним словом что-то вроде галлереи но большого размера... 500х770 - общий размер 500х750 размер подгружаемого русунка, размер меню и название категории 500х20
особенности:
рисунки меняются с эффектом переворачивания листа книги...
все рисунки (файлы) называются по принципу: page_01 ... page_02... page_03...и так до 25 (максимум)
меню находится в нижнем правом углу
название серии или категории просматриваемого материала в нижнем левом углу
пример: marvel.com http://www.marvel.com/digitalcomics далее пункт What's Digital Comics. где находится ссылка прочитать комикс...
только не надо две страницы оставлять...просто перевернули и как говорится забыли...
при достижении последней страницы чтения появляется окно с предложением пройти на страницу выбора другой категории в виде ссылки,(которое можно закрыть и читать далее на данной странице или вернуться на ранее прочитанные страницы).
оплата производится после презентации... через систему Web-money или Yandex.Деньги, для презентации высылаются 25 страниц информации. (которые используются при выполнении работы)
Все вопросы оговариваются...
ПОЖАЛУЙСТА, ознакомтесь с примером на сайте marvel.com. что бы понять смысл....
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