Создать Flash оболочку для чтения или просмотра рисунков подгружаемых из внешней xml с навигацией туда - обратно + колличество страниц... (клик по номеру страницы также открывает нужный рисунок), так же из xml подгружается название (одно общее) для каждой серии...

одним словом что-то вроде галлереи но большого размера... 500х770 - общий размер 500х750 размер подгружаемого русунка, размер меню и название категории 500х20

особенности:

рисунки меняются с эффектом переворачивания листа книги...

все рисунки (файлы) называются по принципу: page_01 ... page_02... page_03...и так до 25 (максимум)

меню находится в нижнем правом углу

название серии или категории просматриваемого материала в нижнем левом углу

пример: marvel.com http://www.marvel.com/digitalcomics далее пункт What's Digital Comics. где находится ссылка прочитать комикс...

только не надо две страницы оставлять...просто перевернули и как говорится забыли...

при достижении последней страницы чтения появляется окно с предложением пройти на страницу выбора другой категории в виде ссылки,(которое можно закрыть и читать далее на данной странице или вернуться на ранее прочитанные страницы).

оплата производится после презентации... через систему Web-money или Yandex.Деньги, для презентации высылаются 25 страниц информации. (которые используются при выполнении работы)

Все вопросы оговариваются...

ПОЖАЛУЙСТА, ознакомтесь с примером на сайте marvel.com. что бы понять смысл....