Нужно дописать скрипт на баше

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок265 просмотров

Текущий скрипт ищет на сервере определенные файлы и правит их. Нужно доделать, чтоб после правки дата изменения файла не менялась. И еще 2 подобных маленьких доработки.

Внимание, скрипт на bash'е.

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17 лет назад
Chashinsky
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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