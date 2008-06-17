Разработка модулей для web-портала

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Требуется программсит для реализации модулей для web-портала

Требования: Уверенное знание PHP, MySQL, опыт объектно-ориентированного программирования на php,опыт разработки web-приложений для порталов с большой посещаемостью. Приветствуется знание алгоритмов поиска.

Зарплата от 800$ в месяц по результатам собеседования, работа удаленная. Оплата либо в руки, либо банковским переводом.

Резюме с примерами СВОЕГО кода, а также список реализованных проектов присылать по адресу: [email protected]

MySQLPHP
17 лет назад
chijo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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