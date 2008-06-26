Правка готового Flash

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок253 просмотра

Есть готовая Flash-ка, кратко о ней:

скачал, смотришь на своем ПК, видиш новости с сайта, то есть флешка подгружает по нажатию или как задашь необходимую инфу с сайта.

Требуется: консультация по настройке и переделка синхронизации этой флешки с сайтом (PHP/XML/TXT - выберем что-то).

Бюджет не большой так как проект аля "просто пообщаться", но в дальнейшем исполнителю будут предложены уже "реальные заказы".

PHP
17 лет назад
Ankor
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
Спасибо, сделано качественно !)
Заказчик предоставил все материалы для работы и чётко объяснил ТЗ . С моей стороны было выполнено практически всё , кроме одного требования, которое не знал как сделать )) Несмотря на это, Андрей, отнёсся к этому нормально и оставил положительный отзыв. Спасибо) Надеюсь ещё помогу.

Заявки фрилансеров

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад