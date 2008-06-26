Правка готового Flash

Есть готовая Flash-ка, кратко о ней:

скачал, смотришь на своем ПК, видиш новости с сайта, то есть флешка подгружает по нажатию или как задашь необходимую инфу с сайта.

Требуется: консультация по настройке и переделка синхронизации этой флешки с сайтом (PHP/XML/TXT - выберем что-то).

Бюджет не большой так как проект аля "просто пообщаться", но в дальнейшем исполнителю будут предложены уже "реальные заказы".