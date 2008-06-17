Флеш сайт из статики в динамику

На флеше создан сайт. Нужно скрипты прописать таким образом, чобы сайт брал бы контент из БД. А именно меню и текст и имиджи на страницах. Контролка пока не нужна записи в базу ручками будут вносить. Сроки узкие но там много работы нету. Сайтом можно полюбоваться на http://royaltravel.az/. При качественной и быстрой реализации проекта будет дальнейшее развитие событий как то контролка или доп. таск по этому же сайту