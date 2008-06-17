Есть готовая Flash-ка, кратко о ней: скачал, смотришь на своем ПК, видиш новости с сайта, то есть флешка подгружает по нажатию или как задашь необходимую инфу с сайта. Требуется: ...
Каталог сайтов
Есть скрипт каталога сайтов забугорных производителей, бесплатный, они его выставляют для скачивания, но судя по записям у них на форуме, дальнейшее его усовершенствование, они забросили.
Положительных характеристик настроек довольно много, у нашего популярного Linker 3
сайт: http://www.siteservice.ru/ некоторые отсутствуют.
Недостатки (что требуется переделать)
1. база данных текстовая (нужна mysql)
2. отсутствуют разделы и подразделы (нужны)
3. нет постраничного вывода (нужен)
4. добавление сайта расположено на первой странице (нужна ссылка с главной на добавление сайта)
Остальные настройки все оставить как в оригинале, у меня есть этот скрипт, переведён не полностью только для отладки.
Внешний вид можно посмотреть здесь www.linkurl.ru ставил для теста.
Кто возьмётся?
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