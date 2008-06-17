Каталог сайтов

Есть скрипт каталога сайтов забугорных производителей, бесплатный, они его выставляют для скачивания, но судя по записям у них на форуме, дальнейшее его усовершенствование, они забросили.

Положительных характеристик настроек довольно много, у нашего популярного Linker 3

сайт: http://www.siteservice.ru/ некоторые отсутствуют.

Недостатки (что требуется переделать)

1. база данных текстовая (нужна mysql)

2. отсутствуют разделы и подразделы (нужны)

3. нет постраничного вывода (нужен)

4. добавление сайта расположено на первой странице (нужна ссылка с главной на добавление сайта)

Остальные настройки все оставить как в оригинале, у меня есть этот скрипт, переведён не полностью только для отладки.

Внешний вид можно посмотреть здесь www.linkurl.ru ставил для теста.

Кто возьмётся?