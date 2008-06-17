Здравствуйте. Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и немного PHP все необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по ...
Постоянная доработка магазина shopcms
ПОСТОЯННАЯ Доработка магазина shopcms
smarty+php+mysql
Задания от корректировки бланка до подключения платежной системы.
Новичкам - просьба НЕ пишите.
Те у кого нет времени и дисциплины. Не пишите
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