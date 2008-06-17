Ужать размер флеш ролика

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Закрыт17 заявок257 просмотров

День добрый

есть флеш ролик длительностью около 30 секунд (музыка + сам ролик)

исходник весит около 32 мб

Готовый swf ужимается до 5...максимум что удалось выжать нам 4,3 мб

нужно 1мб,

1,5 максимум

возможно ли это?

17 лет назад
shimonxxx
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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