Нужно кроссбраузерность в опере поправить setka.kz/
Ужать размер флеш ролика
День добрый
есть флеш ролик длительностью около 30 секунд (музыка + сам ролик)
исходник весит около 32 мб
Готовый swf ужимается до 5...максимум что удалось выжать нам 4,3 мб
нужно 1мб,
1,5 максимум
возможно ли это?
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