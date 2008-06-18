Нужно кроссбраузерность в опере поправить

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Завершен6 заявок183 просмотра

Нужно кроссбраузерность в опере поправить

setka.kz/

17 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$3
1 день
Спасибо большое, сделал все быстро и качественно. Было некрасивое отображение сайта в браузере опера. Теперь все выглядит красиво и ровно.
Приятно общаться, моментальная оплата. Рекомендую в качестве заказчика.

Заявки фрилансеров

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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