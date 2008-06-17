Написание пары простых скриптов

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

И так. все что нужно это:

1. В формы будет вводиться текст, после чего при нажатии на кнопку все это отправиться на почту и сервер в эксель формате.

2. При нажатии на кнопки, ниже добавлялись поля.

Более подробное описание можно найти в приложеном файле.

Нужно срочно сделать до 20-21.06.

17 лет назад
blade_offline
Юрьевич 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ужать размер флеш ролика

    День добрый есть флеш ролик длительностью около 30 секунд (музыка + сам ролик) исходник весит около 32 мб Готовый swf ужимается до 5...максимум что удалось выжать нам 4,3 мб ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш сайт из статики в динамику

    На флеше создан сайт. Нужно скрипты прописать таким образом, чобы сайт брал бы контент из БД. А именно меню и текст и имиджи на страницах. Контролка пока не нужна записи в базу ручками будут вносить. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интеграция дизайна в движок

    $300

    Здравствуйте. Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и немного PHP все необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Каталог сайтов

    Есть скрипт каталога сайтов забугорных производителей, бесплатный, они его выставляют для скачивания, но судя по записям у них на форуме, дальнейшее его усовершенствование, они забросили. Положительных характеристик настроек довольно много, у нашего популярного Linker ...

    MySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Правка готового Flash

    $50

    Есть готовая Flash-ка, кратко о ней: скачал, смотришь на своем ПК, видиш новости с сайта, то есть флешка подгружает по нажатию или как задашь необходимую инфу с сайта. Требуется: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка модулей для web-портала

    $800

    Требуется программсит для реализации модулей для web-портала Требования: Уверенное знание PHP, MySQL, опыт объектно-ориентированного программирования на php,опыт разработки web-приложений для порталов с большой посещаемостью. Приветствуется знание алгоритмов поиска. Зарплата от 800$ ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен программист на проект

    $3000

    Нужен программист на проект Задача: Обеспечение дистанционной работы дилеров и менеджеров компании в режиме он-лайн. Создание на сайте компании в запароленной области рабочих кабинетов для дилеров компании. Рабочий кабинет дилера представляет собой ...

    ApacheMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад