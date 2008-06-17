Написание пары простых скриптов

И так. все что нужно это:

1. В формы будет вводиться текст, после чего при нажатии на кнопку все это отправиться на почту и сервер в эксель формате.

2. При нажатии на кнопки, ниже добавлялись поля.

Более подробное описание можно найти в приложеном файле.

Нужно срочно сделать до 20-21.06.