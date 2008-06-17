И так. все что нужно это: 1. В формы будет вводиться текст, после чего при нажатии на кнопку все это отправиться на почту и сервер в эксель формате. 2. При нажатии на кнопки, ...
Вставить код flash в шаблон DLE
Сабж. При вставке кода, если вместо width="100%" height="100%" указать фиксированные значения - все ок. Если с % - баннера просто нет.
ICQ 276-215-140.
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