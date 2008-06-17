Вставить код flash в шаблон DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки157 просмотров

Сабж. При вставке кода, если вместо width="100%" height="100%" указать фиксированные значения - все ок. Если с % - баннера просто нет.

ICQ 276-215-140.

DLE
17 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров