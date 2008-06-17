Дополнение к авто-сайту

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Закрыт4 заявки181 просмотр

Необходимо дописать к готовому движку возможность подачи объявления о покупке-продаже мотоциклов и грузовых авто...ТЗ вышлю исполнителю...

сроки 5 - 7 дней

icq:482978502

17 лет назад
WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров