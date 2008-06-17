Скрипт для работы с блогами

Требуется написать скрипт, автоматизирующий работу с блогами на сервисе liveinternet.ru.

Основное:

Сотня блогов на liveinternet.ru.

Что требуется. Автоматически: регистрация, настройка дневника и заполнение его разделов, заполнение данных владельца, добавление в друзья и т.д., постинг в определенном порядке, простановка комментариев...

Все, от ников до постов должны загружаться в базу программы и выбираться автоматически для публикации.

Стоимость и сроки - ?