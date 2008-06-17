Настройка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок168 просмотров

Требуется настроить скрипт так что бы если было присланно письмо через форму контакта то я его должен получить на мой MAIL .

17 лет назад
stalin1945
Belentjev Denis 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$5
1 день
Всё оперативно выполненно. Респект и уважуха.
Оплата пришла сразу, никаких вопросов

Заявки фрилансеров

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад