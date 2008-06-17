Требуется собрать сайт. Макеты страниц в приложенном файле. Всего два типа страниц, главная и внутренние. Все страницы полностью текстовые, никаких каталогов, форумов и т.д. Нужно просто прикрутить к cms, так чтобы при переходе к разделу загружался html забитый в cms. HTML шаблоны уже полностью готовы.

Сборка сайта является нашей вторичной целью, любой программист из штата сделает его не более, чем за один день. Мы хотим найти дополнительного удаленного программиста для проведения переодических работ, т.е. цель данного проекта найти человека расчитывающего на долгосрочное сотрудничество и ввод его в курс наших технологий

Если вы не расчитываете на долгосрочное сотрудничество, убедительная просьба не тратить наше и свое время, вы больше будете разбираться в теме, чем заработаете денег.