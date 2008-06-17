Проверка курса на Macromedia Flash на соответствие стандартам заказчика и правка в случае не обходимости. Общие трудозатраты 40 +/- 5 часов. Повторение проекта в сентябре на 200 часов. Требования: ...
Ruby on Rails + AJAX + HTML верстка
Нужно:
- Опыт Ruby on Rails не менее 6 месяцев.
- Примеры работ на RoR.
- Желание учиться на проекте, так как задумок много.
- Знание AJAX.
- Проживание в Питере.
Оплата по достижении результатов. 630 Евро в месяц за примерно 100 закрытых часов.
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