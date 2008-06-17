Ruby on Rails + AJAX + HTML верстка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка222 просмотра

Нужно:

- Опыт Ruby on Rails не менее 6 месяцев.

- Примеры работ на RoR.

- Желание учиться на проекте, так как задумок много.

- Знание AJAX.

- Проживание в Питере.

Оплата по достижении результатов. 630 Евро в месяц за примерно 100 закрытых часов.

AJAXHTMLRuby
17 лет назад
silenzushka
Александр 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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