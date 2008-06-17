Проверка содержания Flash обучающего курса

Проверка курса на Macromedia Flash на соответствие стандартам заказчика и правка в случае не обходимости. Общие трудозатраты 40 +/- 5 часов.

Повторение проекта в сентябре на 200 часов.

Требования:

- Свободное владение Flash'ем для выполнения дизайнерских функций. ActionScript не нужен.

- Знание английского. Разговорный - средний, читать / писать - отличный.

- Чувство вкуса. Спобосность следовать установленным правилам оформления.

- Обязательно проживание в Санкт-Петербурге или пригороде (с возможностью добраться до центра города по первому требованию).

Наличие действющей шенгенской визы на период примерно с 5 по 9 июля — сто процентов в пользу кандидата.

С предложениям до 23 по телефону +7 921 949-99-68. После, по электронной почте [email protected].

ТОЛЬКО ПИТЕР!!!