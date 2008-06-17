Вытащить статистику из скрипта

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В общем надо из ластовского дятла (кто не вкурсе что это, то вот читаем http://lasto.com/shop/woodpecker.html), а точнее из его статистики вытащить следующую инфу в виде:

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Всего подписчиков 9,819,022, сегодня новых 31,795

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Важно! Импорт статистики должен производится с помощью java и так чтоб вывод был только цифр.

Например:

Всего подписчиков , сегодня новых

Вобщем что-то вроде этого, если вы знаете как вывести значения по другому то я не против, мне важно чтоб потом я к ним стили приписал, поетому вариант описанный выше будет кстати.

З.Ы. Сам скрипт ластовского дятла я вышлю

З.Ы.Ы. В скрипте уже есть статистика в админ панели, надо только выдернуть ее от туда и втыкнуть в нужное мне место на сайте с помощью java.

Java
17 лет назад
Ksenof
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OldSkull
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OldSkull
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