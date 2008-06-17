Доработка готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки185 просмотров

Разыскивается опытный флешер, для того чтобы срочно (за 1 день) прикрутить к готовому мини-сайту на Flash (FLA имеется) прикрутить загрузку текстов страниц (всего 8 штук) из внешних HTML-файлов с поддержкой CSS. Пишите пожалуйста в ICQ 98508384 или на [email protected] только если вы можете выполнить данную работу оперативно и с указанием цены. Спасибо!

CSSHTML
17 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров