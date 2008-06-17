Проверка курса на Macromedia Flash на соответствие стандартам заказчика и правка в случае не обходимости. Общие трудозатраты 40 +/- 5 часов. Повторение проекта в сентябре на 200 часов. Требования: ...
Нужна помощь в доработке сайта на flash
Требования - профессиональное владение flash.
Сделать нужно сейчас.
403-779-425
Заявки фрилансеров
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