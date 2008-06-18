Простенький скрипт для JOB проекта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

Куплю простенький скрипт для JOB проекта

Задача проста, дать возможность пользователю без регисрации публиковать вакансию (по категориям).

Интересуют работающие версии.

icq: 20двадва01

************* ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ******************************

17 лет назад
delaf
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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