Код безопасности при добавлении новостей в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок155 просмотров

Движок: DataLife Engine 6.1

Вместо кода безопасности тэги [sec_code], [/sec_code], {sec_code}

Вероятно отсутствует модуль.

Скрин прикрепил

DLE
17 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад
$20
Сделал за 10 минут! В DLE профессионал!
Отличный работодатель. Прекрасно описал проблему, конктерно сказал, что сделать и ОЧЕНЬ хорошо оплатил!!! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поменять номера телефонов в SWF

    $10

    http://www.servicealfa.ru/repairRoom.swf там указан номер телефона 7390695 необходимо заменить на другой номер. Прошу писать предложения с ссылкой на исправленный swf файл или можете прислать на e-mail: [email protected] ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Простенький скрипт для JOB проекта

    $50

    Куплю простенький скрипт для JOB проекта Задача проста, дать возможность пользователю без регисрации публиковать вакансию (по категориям). Интересуют работающие версии. icq: 20двадва01 ************* ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оформление заказа на CMS Netcat

    Требуется создание раздела оформления двух типов заказа Необходимый функционал : Добавление заказа категории 1 для зарегистрированных пользователей. пример http://imabc.ru/user_zakaz_1.html Добавление заказа ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Внесение изменений на сайте

    $15

    Требуется внести небольшие изменения на сайте www.globalusers.com такие как заливка готового текста на главную страницу, установка счетчика посещений и замена адресов нескольких ссылок. Обращаться только в личку, пожалуйста, оставляйте емайл, вышлю подробности. Срок ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт фото галереи

    $50

    Нужен скрипт фото галереи как на примере http://www.stalker-portal.ru/plug.php?e=gallery&amp;s=viewfol&amp;fid=220 Этот скрипт имеет много визуальных отличий на разных сайтах. Нужно его приделать в файлам моего сайта, чтобы фотки открывались ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка готового сайта

    Разыскивается опытный флешер, для того чтобы срочно (за 1 день) прикрутить к готовому мини-сайту на Flash (FLA имеется) прикрутить загрузку текстов страниц (всего 8 штук) из внешних HTML-файлов с поддержкой CSS. Пишите пожалуйста в ICQ ...

    CSSHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вытащить статистику из скрипта

    $8

    В общем надо из ластовского дятла (кто не вкурсе что это, то вот читаем http://lasto.com/shop/woodpecker.html), а точнее из его статистики вытащить следующую инфу в виде: ---------------------------------------------------------------------- Всего подписчиков 9,819,022, сегодня ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад