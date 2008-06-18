Граффити чат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки211 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать граффити чат.

Должно быть 3 области:

1- главная полоса (которая будет двигаться справа налево в зависимости от нового нарисованного изображения)

2- поле для рисования +ввод текста и отправки

3- поле выводимых пользователей в онлайн

*Хочу узнать приблизительную цену и сроки

17 лет назад
exegy
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров