Необходимо при загрузке файлов с помощью fckeditor'а (http://www.fckeditor.net/) делать транслитерацию названий файла, т.е. 1. все русские буквы заменить на английские 2. пробелы на подчеркивание 3. знаки пунктуации на тире 4. ...
Граффити чат
Добрый день!
Необходимо разработать граффити чат.
Должно быть 3 области:
1- главная полоса (которая будет двигаться справа налево в зависимости от нового нарисованного изображения)
2- поле для рисования +ввод текста и отправки
3- поле выводимых пользователей в онлайн
*Хочу узнать приблизительную цену и сроки
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