Модификация названий файлов при загрузке fckeditor

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо при загрузке файлов с помощью fckeditor'а (http://www.fckeditor.net/) делать транслитерацию названий файла, т.е.

1. все русские буквы заменить на английские

2. пробелы на подчеркивание

3. знаки пунктуации на тире

4. точки на тире

Версия fckeditor'a 2.6.1

17 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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