Скрипт для создания списка серверов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки243 просмотра

Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера (заданного в системе по умолчанию) и ищет среди разрешенных имен те, которые отвечают определенному шаблону. Есть файл masks.txt в котором приведены шаблоны имен серверов – сочетания символов, которые должны присутствовать в DNS-имени сервера. Конечный список должен сохраняться в виде файла servers.txt. Также скрипт по итогам своей работы должен создавать лог-файл serverlist.log в котором отражаются изменения в списке серверов.

Более подробное задание в приложении.

17 лет назад
jiltsovs
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$20
1 день
Алексей настоящий профессионал своего дела, отлично справился с заданием. Несмотря на возникшие технические сложности в реализации скрипта, нам все-таки удалось их преодолеть. Спасибо за сотрудничество!
Что нравится в заказчиках, так это грамотность - нет нужды объяснять как запустить скрипт. И этот заказчик как раз такой - технически подкован. Очень радует подход к оплате труда ) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад

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