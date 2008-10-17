Движок: DataLife Engine 6.1 Вместо кода безопасности тэги [sec_code], [/sec_code], {sec_code} Вероятно отсутствует модуль. Скрин прикрепил
Скрипт для создания списка серверов
Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера (заданного в системе по умолчанию) и ищет среди разрешенных имен те, которые отвечают определенному шаблону. Есть файл masks.txt в котором приведены шаблоны имен серверов – сочетания символов, которые должны присутствовать в DNS-имени сервера. Конечный список должен сохраняться в виде файла servers.txt. Также скрипт по итогам своей работы должен создавать лог-файл serverlist.log в котором отражаются изменения в списке серверов.
Более подробное задание в приложении.
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