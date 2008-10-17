Скрипт для создания списка серверов

Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера (заданного в системе по умолчанию) и ищет среди разрешенных имен те, которые отвечают определенному шаблону. Есть файл masks.txt в котором приведены шаблоны имен серверов – сочетания символов, которые должны присутствовать в DNS-имени сервера. Конечный список должен сохраняться в виде файла servers.txt. Также скрипт по итогам своей работы должен создавать лог-файл serverlist.log в котором отражаются изменения в списке серверов.

Более подробное задание в приложении.