Надо натянуть готовый HTML на двиг. Жду предложений!
Подработать скрипты магазина Shop-Script Premium
Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования.
Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков в большую сторону и конвертировалась в рубли.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать граффити чат. Должно быть 3 области: 1- главная полоса (которая будет двигаться справа налево в зависимости от нового нарисованного изображения) 2- поле для рисования +ввод текста ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо при загрузке файлов с помощью fckeditor'а (http://www.fckeditor.net/) делать транслитерацию названий файла, т.е. 1. все русские буквы заменить на английские 2. пробелы на подчеркивание 3. знаки пунктуации на тире 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера ...Завершен17 лет назад
Движок: DataLife Engine 6.1 Вместо кода безопасности тэги [sec_code], [/sec_code], {sec_code} Вероятно отсутствует модуль. Скрин прикрепилЗавершен17 лет назад
- $50
Куплю простенький скрипт для JOB проекта Задача проста, дать возможность пользователю без регисрации публиковать вакансию (по категориям). Интересуют работающие версии. icq: 20двадва01 ************* ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2000
U mena est sajt i sistema obu4enija online. Sej4as eto vse postroeno na adminke bitrix. Mne nuzhno firma s bolshim shtatom rabotnikov 4to bi v blizhajshie sroki peredelat dodelat sistemu. V kradce ludi zahodat na ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется создание раздела оформления двух типов заказа Необходимый функционал : Добавление заказа категории 1 для зарегистрированных пользователей. пример http://imabc.ru/user_zakaz_1.html Добавление заказа ...Завершен17 лет назад
- $15
Требуется внести небольшие изменения на сайте www.globalusers.com такие как заливка готового текста на главную страницу, установка счетчика посещений и замена адресов нескольких ссылок. Обращаться только в личку, пожалуйста, оставляйте емайл, вышлю подробности. Срок ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требования - профессиональное владение flash. Сделать нужно сейчас. 403-779-425Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад