Подработать скрипты магазина Shop-Script Premium

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки203 просмотра

Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования.

Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков в большую сторону и конвертировалась в рубли.

17 лет назад
sman13
Антон 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

VladislavUmnov
Владислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Никаких проблем с выплатами. Спокойный и все понимающий. Заплатил больше чем обещал.
morozweb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
К сожалению, после обмена несколькими сообщениями, пропал :(

Заявки фрилансеров

VladislavUmnov
Владислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
morozweb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад