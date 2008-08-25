Доработка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок233 просмотра

1. добавить 3 странички

2. в качестве копирайта установить фото

3. влить текст

4. к возможностям сайта добавить вставку видео роликов

5. установить музыкальное сопросождение главной странички

А так же дополнительно (оплата отдельно):

1. сделать адресную книгу со вставкой 2-х фото

2. страничку - фото выпускников

17 лет назад
lata89rn
Алия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$150
Работать было притно! отдельное спасибо хочу сказать за понимание! надеюсь на дольнейшее сотрудничество!
Очень понравилось работать с заказчиком, никаких проблем не возникло!

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад