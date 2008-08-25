Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков ...
Доработка сайта
1. добавить 3 странички
2. в качестве копирайта установить фото
3. влить текст
4. к возможностям сайта добавить вставку видео роликов
5. установить музыкальное сопросождение главной странички
А так же дополнительно (оплата отдельно):
1. сделать адресную книгу со вставкой 2-х фото
2. страничку - фото выпускников
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Установить движок DLE и поставить базу новостейВеб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть PHP код динамической генерации PDF документа (используется класс FPDF и его расширения). необходимо на выходе иметь скривленный текст, т.е. текст переконвертированный в curves (линии, кривые). возможные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна доработка и доделка кроссбразерности сайта. Поправить несколько модулей, что бы они вписывались в дизайн (правка шабов, CSS), в том числе модули Files, Репутация, добавление в соц закладки, paginator-3000 (вывод дополнительного листинга), настроить кастомный ...Завершен17 лет назад
Здравствуйте! Суть задачи: Я дам вам шаблон DLE, вам нужно будет переверстать его под WordPress. Здесь пожалуйста отписывайте свои контактные данные, время которое вам нужно на работу и цену за ...Закрыт17 лет назад
Для агентства недвижимости требуется региональный аналог сайта http://dom.ru/search Единственное отличие в функциональности - информацию об объектах добавляют не пользователи, а менежеры агенства недвижимости. Пишите пожалуйста цену, желательно со сметой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Надо натянуть готовый HTML на двиг. Жду предложений!Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать граффити чат. Должно быть 3 области: 1- главная полоса (которая будет двигаться справа налево в зависимости от нового нарисованного изображения) 2- поле для рисования +ввод текста ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо при загрузке файлов с помощью fckeditor'а (http://www.fckeditor.net/) делать транслитерацию названий файла, т.е. 1. все русские буквы заменить на английские 2. пробелы на подчеркивание 3. знаки пунктуации на тире 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера ...Завершен17 лет назад