Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков ...
Переделать шаблон от DLE под WordPress
Здравствуйте! Суть задачи:
Я дам вам шаблон DLE, вам нужно будет переверстать его под WordPress.
Здесь пожалуйста отписывайте свои контактные данные, время которое вам нужно на работу и цену за которую вы это сделаете.
Шаблон легкий и содержит немного кода.
Спасибо!
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