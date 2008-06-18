Переделать шаблон от DLE под WordPress

Здравствуйте! Суть задачи:

Я дам вам шаблон DLE, вам нужно будет переверстать его под WordPress.

Здесь пожалуйста отписывайте свои контактные данные, время которое вам нужно на работу и цену за которую вы это сделаете.

Шаблон легкий и содержит немного кода.

Спасибо!