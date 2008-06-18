Переделать шаблон от DLE под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок157 просмотров

Здравствуйте! Суть задачи:

Я дам вам шаблон DLE, вам нужно будет переверстать его под WordPress.

Здесь пожалуйста отписывайте свои контактные данные, время которое вам нужно на работу и цену за которую вы это сделаете.

Шаблон легкий и содержит немного кода.

Спасибо!

DLEWordPress
17 лет назад
g-prime
Игорь 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

2oo6
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$30
1 день
Деньги взял и скрылся, работу не сдал!!!

Заявки фрилансеров

2oo6
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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