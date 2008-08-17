DLE доработка шаблон и программирование модулей

Нужна доработка и доделка кроссбразерности сайта. Поправить несколько модулей, что бы они вписывались в дизайн (правка шабов, CSS), в том числе модули Files, Репутация, добавление в соц закладки, paginator-3000 (вывод дополнительного листинга), настроить кастомный вывод смайлов. У некоторых модулей нужно поправить функциональную часть.

Нужен человек со знанием php/css/верстки/dle движка

Не буду читать личные сообщения, все предложения здесь с ценой и сроками. Прочитайте мой профиль, что бы не возникало потом проблем. Подробное ТЗ будет.