DLE доработка шаблон и программирование модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Нужна доработка и доделка кроссбразерности сайта. Поправить несколько модулей, что бы они вписывались в дизайн (правка шабов, CSS), в том числе модули Files, Репутация, добавление в соц закладки, paginator-3000 (вывод дополнительного листинга), настроить кастомный вывод смайлов. У некоторых модулей нужно поправить функциональную часть.

Нужен человек со знанием php/css/верстки/dle движка

Не буду читать личные сообщения, все предложения здесь с ценой и сроками. Прочитайте мой профиль, что бы не возникало потом проблем. Подробное ТЗ будет.

CSSDLEPHP
17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
Всё сделано хорошо и качественно, все вопросы решены онлайн я доволен, советую к сотрудничеству Юрия
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Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад