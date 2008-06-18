Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков ...
Скрипт для коневертации текста в curves для PDF
Есть PHP код динамической генерации PDF документа
(используется класс FPDF и его расширения).
необходимо на выходе иметь скривленный текст, т.е. текст
переконвертированный в curves (линии, кривые).
возможные решения:
1. доработка существующего PHP скрипта.
2. написание дополнительного модуля с использованием других
технологий генерации PDF из PHP.
3. написание отдельного модуля берущего сгенерированный PDF файл
и выполняющего конвертацию текста (тут можно использовать любые
другие языки программирования, только чтобы потом был возможен вызов
скрипта через CGI интерфейс)
4. ... любые другие решения, дающие нужный результат.
Заявки фрилансеров
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