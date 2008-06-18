Скрипт для коневертации текста в curves для PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Есть PHP код динамической генерации PDF документа

(используется класс FPDF и его расширения).

необходимо на выходе иметь скривленный текст, т.е. текст

переконвертированный в curves (линии, кривые).

возможные решения:

1. доработка существующего PHP скрипта.

2. написание дополнительного модуля с использованием других

технологий генерации PDF из PHP.

3. написание отдельного модуля берущего сгенерированный PDF файл

и выполняющего конвертацию текста (тут можно использовать любые

другие языки программирования, только чтобы потом был возможен вызов

скрипта через CGI интерфейс)

4. ... любые другие решения, дающие нужный результат.

PHP
17 лет назад
master-v
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров