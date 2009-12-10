Распарсить содержимое WAP-сайта

Есть wap-сайт, нужно выкачать его часть.

Сайт динамический, телепортом не выкачать, нужно уметь программировать на php запросы к сайту и

обрабатывать ответ.

Результат нужно будет разместить на быстром сервере (чтобы быстро скачать 20-100 Мб.).

Подробности в файле.