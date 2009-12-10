Распарсить содержимое WAP-сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок216 просмотров

Есть wap-сайт, нужно выкачать его часть.

Сайт динамический, телепортом не выкачать, нужно уметь программировать на php запросы к сайту и

обрабатывать ответ.

Результат нужно будет разместить на быстром сервере (чтобы быстро скачать 20-100 Мб.).

Подробности в файле.

PHP
17 лет назад
molotok
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
48 отзывов

Выбранный исполнитель

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$90
Работа выполнена хорошо, только чуток затянул по сроку, но не критично. Главное, что всегда был на связи и оперативно реагировал. Рекомендую.
Несмотря на то, что преокт был реализован давно - до сих пор остались только положительные эмоции. Своевременная оплата, четко поставленная задача. Сроки были немного растянуты, поэтому итоговая сумма уменьшилась.

Заявки фрилансеров

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад