Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков ...
Распарсить содержимое WAP-сайта
Есть wap-сайт, нужно выкачать его часть.
Сайт динамический, телепортом не выкачать, нужно уметь программировать на php запросы к сайту и
обрабатывать ответ.
Результат нужно будет разместить на быстром сервере (чтобы быстро скачать 20-100 Мб.).
Подробности в файле.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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