Доработка,оптимизация, наполнение контекстом

Необходимо доработать сайт studprospect.ru ;

CMS - Joomla 1.0.12 ;

Хостинг - RU-Center ;

Сайт предстовляет (должен) из себя студенческий портал ;

В чём состоит работа :

Необходимо грамотно сделать каталог статей (структура ; добавление ; модерирование);

Галерею изображений ;

Грамотно реализовать файловый архив (Архив по ВУЗам ; возможность добавления ВУЗа ; модерирование)

Рейтинг и описание ВУЗов

Форум

Пользователи могут состоять в группах

Систему обмена сообщениями между пользователями

Подобрать шаблон сайта, соответствующий тематике (возможно создания логитипа)

Оптимизация сайта для поисковых систем

Оптимизация сайта для размещения рекламы

Так же необходимо наполнение сайта статьями , изображениями, топиками для форума.

Кое что на сайте уже сделано, но некачественно.

Оплата будет договорная, разобьём на этапы, выплаты будут по этапам (аванс будет тоже оговорён).

По ходу работы возможно добавление заданий (цена будет оговариваться отдельно)

Хотелось бы узнать цену и сроки такой доработки(или создания с нуля, если так проще), а так же наполнения

сайта.