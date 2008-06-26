Доработка сайта - программная часть

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок217 просмотров

Есть старый сайт на CMSке.

Сделан редизайн верхней части сайта + есть небольшие структурные изменения по сайту.

Собственно, нужно разместить новые элементы и внести правки в структуру.

Работа срочная и несложная но сроки уже поджимают.

Работать можно как удаленно так и у нас в офисе.

17 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bisyarin
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$80
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Завдання було поставлено чітко, оплата отримана одразу ж після виконання.

Заявки фрилансеров

bisyarin
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад