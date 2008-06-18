Необходимо реализовать флеш-составляющую конструктора для создания flash-альбома. Механика следующая: Пользователь создает фотогалерею, из ее фото и создается альбом. Пользователь выбирает шаблон оформления, эффекты смены кадров, эффекты на странице (падение элементов, движение ...
Движок для сайта хоккейной лиги
Требуется написать движок для сайта хоккейной лиги.
Краткое описание:
1. Имеет фронт энд и бак енд (админка)
2. Фронт энд отображает новости, список всех игр на сезон ( архив пред. сезонов), статистика игр, статистика игроков, линки к сайтам клубов входящих в лигу и т.д.
Соответственно админка должна иметь все инструменты для управления контентом
Больше всего этот проект похож на сайт www.nhl.com, т.е. есть один сайт лиги и на этом же движке строятся все сайты отдельных клубов входящих в лигу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть старый сайт на CMSке. Сделан редизайн верхней части сайта + есть небольшие структурные изменения по сайту. Собственно, нужно разместить новые элементы и внести правки в структуру. Работа срочная и ...Завершен17 лет назад
- $100
Есть wap-сайт, нужно выкачать его часть. Сайт динамический, телепортом не выкачать, нужно уметь программировать на php запросы к сайту и обрабатывать ответ. Результат нужно будет разместить на быстром сервере (чтобы быстро ...Завершен17 лет назад
Нужна точная (по функционалу) копия скрипта 1pop.ru или pclinks.ru, желательно с нормальным дизайном.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо доработать сайт studprospect.ru ; CMS - Joomla 1.0.12 ; Хостинг - RU-Center ; Сайт предстовляет (должен) из себя студенческий портал ; В ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $60
НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ. Нужно написать 2 WordPress плагина. Вернее, один модифицировать, а второй сделать с нуля. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $150
1. добавить 3 странички 2. в качестве копирайта установить фото 3. влить текст 4. к возможностям сайта добавить вставку видео роликов 5. установить музыкальное сопросождение главной странички А ...Завершен17 лет назад
Установить движок DLE и поставить базу новостейВеб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть PHP код динамической генерации PDF документа (используется класс FPDF и его расширения). необходимо на выходе иметь скривленный текст, т.е. текст переконвертированный в curves (линии, кривые). возможные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна доработка и доделка кроссбразерности сайта. Поправить несколько модулей, что бы они вписывались в дизайн (правка шабов, CSS), в том числе модули Files, Репутация, добавление в соц закладки, paginator-3000 (вывод дополнительного листинга), настроить кастомный ...Завершен17 лет назад