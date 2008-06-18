Требуется написать движок для сайта хоккейной лиги.

Краткое описание:

1. Имеет фронт энд и бак енд (админка)

2. Фронт энд отображает новости, список всех игр на сезон ( архив пред. сезонов), статистика игр, статистика игроков, линки к сайтам клубов входящих в лигу и т.д.

Соответственно админка должна иметь все инструменты для управления контентом

Больше всего этот проект похож на сайт www.nhl.com, т.е. есть один сайт лиги и на этом же движке строятся все сайты отдельных клубов входящих в лигу.