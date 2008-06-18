Создание flash-альбома (программинг)

Необходимо реализовать флеш-составляющую конструктора для создания flash-альбома.

Механика следующая:

Пользователь создает фотогалерею, из ее фото и создается альбом. Пользователь выбирает шаблон оформления, эффекты смены кадров, эффекты на странице (падение элементов, движение элементов и т.п.), надпись для картинки.

Flash-файл не создается, при просмотре альбом собирается "на лету" - вся информация хранится в xml файле.

Альбом доступен только для просмотра, после создания редактировать его пользователь не может.

С нашей стороны дизайн и php-скрипты.

От флешера необходимо

1. внедрение дизайна во флеш

2. редактор выбора шаблонов оформления, порядка отображения фото, эффектов смены кадров и эффектов на странице, выбора типа надписи.

3. взаимодействие с сервером посредством xml-файлов (получение данных о загруженных фотографиях, отправка данных о формировании альбома, получение данных о созданном альбоме).

Работа без предоплаты.

Сроки 4-5 дней.

Жду ваших предложений по срокам и цене.