Необходимо полное ТЗ к сайту фоторейтинга и знакомств. Админская и пользовательская часть. Детальная обрисовка работы отдельных модулей, оплата через смс и электронные платежи и т.д.Примеры реализации: www.damochka.ru, www.rateme.km.ru, www.qguys.ru. Возможен торг. ...
Перенести сайт на новый хостинг
Добрый день!
Необходимо перенести сайт www.iklmn.ru на новый хостинг (valuehost.ru).
Сейчас он хостится на собственном серваке. Данные phpmyadmin, ftp, mysql предоставлю и от сервака и от valuehost.ru
Сегодня-завтра нужно сделать
Заявки фрилансеров
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