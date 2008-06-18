Перенести сайт на новый хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок281 просмотр

Добрый день!

Необходимо перенести сайт www.iklmn.ru на новый хостинг (valuehost.ru).

Сейчас он хостится на собственном серваке. Данные phpmyadmin, ftp, mysql предоставлю и от сервака и от valuehost.ru

Сегодня-завтра нужно сделать

MySQL
17 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров