Техническое задание к сайту знакомств

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок692 просмотра

Необходимо полное ТЗ к сайту фоторейтинга и знакомств. Админская и пользовательская часть. Детальная обрисовка работы отдельных модулей, оплата через смс и электронные платежи и т.д.Примеры реализации: www.damochka.ru, www.rateme.km.ru, www.qguys.ru.

Возможен торг.

Подробности по ICQ: 394-662-194

17 лет назад
onerate
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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