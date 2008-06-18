Программирование компонентов дл Virtuemart, Autobb

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

Joomla, Virtuemart, Autobb программист на постоянную удаленную занятость.

Имеется ряд проектов на Joomla.

Прошу сообщить в письме:

- опыт работы на одном из компонентов;

- имеющися доработки ,переделки под них;

- опыт программирования PHP (ВУЗ);

- опыт разработки компонентов.

Есть задачи создания компонентов и прочих сторонних задач.

icq 237249278

JoomlaPHP
17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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