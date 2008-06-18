Модуль Интернет - магазина

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Разработка модуля Интернет - магазина на базе готовой CMS Студии. Интересуют сроки и стоимость разработки:

http://a.loook.ru/makarova.rar

17 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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