Усовершенствовать скрипт

Есть скрипт, который экспортирует товары из виртуалмарт в цвс. Но делает это построчно, в связи с чем, таймаута на выполнения не хватает (уже увеличили и нагржать сильно сервер не хочется). Возможно это делать в несколько итераций? К примеру, сначала записать одну группу товаров. Потом запускается скрипт заново и дописывает(если стоит галочка дозаписать) в файл другую группу товаров....

Скрипт написан на PHP для Virtuemart