Усовершенствовать скрипт

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки179 просмотров

Есть скрипт, который экспортирует товары из виртуалмарт в цвс. Но делает это построчно, в связи с чем, таймаута на выполнения не хватает (уже увеличили и нагржать сильно сервер не хочется). Возможно это делать в несколько итераций? К примеру, сначала записать одну группу товаров. Потом запускается скрипт заново и дописывает(если стоит галочка дозаписать) в файл другую группу товаров....

Скрипт написан на PHP для Virtuemart

PHP
17 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$40
1 день
Денис, спасибо за работы. Приятно работать с профессионалом! В сроки, качественно, с гарантией - что еще нужно?!
Давно все было. Не помню уже ;).

Заявки фрилансеров

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад