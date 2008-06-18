Есть база с контентом, нужно сделать все тексты уникальными для поисковиков
Модуль биржи под DLE
Купля/продажа/обмен, товары добавляются пользователями, картинки, описания, цена, комментарии к товару, поиск по ключевым словам (меткам), неограниченная вложенность категорий, Категории и субкатегории отображаются на главной странице
Заявки фрилансеров
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