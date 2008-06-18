Сделать видео чат

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок401 просмотр

Есть движок Видео чата Нужно приделать способы оплаты СМС + WEBmoney и сделать русскую локализацию всего движка видео чата. ICQ 9511147

17 лет назад
zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров