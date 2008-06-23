Работа с Shop-script

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок159 просмотров

Есть простой дизайн (смотрите атач)

Надо отверстать под шоп-скрипт

Импортировать прайс

Связать магазин с яндекс xml

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17 лет назад
trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня
Быстро и качественно
Сработались без проблем! После проверки работы оплата поступила незамедлительно! Готов рабоать еще с заказчиком!

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад