Есть база с контентом, нужно сделать все тексты уникальными для поисковиков
Работа с информерами и проксями
Скрипт для работы с системами типа - readme.ru / marketgid.com и подобные
Должен быть опыт работы с проксями, их сбор, проверка и использование - на благо родине :)
Заявки фрилансеров
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